LIVE (18u30). Noa Lang ontbreekt in Brugse selectie voor topper tegen Anderlecht

CONFERENCE LEAGUE INTERVIEW. Amadou Diawara, van overbodig bij AS Roma naar Anderlecht: “Ik respecteer Mourinho, maar ik hoop zijn ongelijk te bewijzen”

Dries Mertens zette hem op weg naar Anderlecht, hij werd vergeleken met zijn idool Yaya Touré en zijn slechte relatie met José Mourinho is naar eigen zeggen ferm overtrokken. Aan gespreksonderwerpen met Amadou Diawara (25) echt geen gebrek. “Ik was net 18, toen ik in 2014 besloot om thuis te vertrekken en mijn droom na te jagen.”

13 oktober