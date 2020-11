LIVE (18u30). Houdt Eupen tegen Waasland-Beveren de punten thuis?

Belgisch voetbal 1B. RWDM dient Westerlo 3-1-nederlaag toe

6 november RWDM heeft de tiende speeldag in de 1B Pro League geopend met een 3-1-zege tegen Westerlo. Lucan van Eenoo zette Westerlo in de 14de minuut met een prachtige krul in de winkelhaak nog op voorsprong. Maar met één doelpunt voor de rust en één erna (21ste en 57ste) keerde Mayingila Mata de situatie om. Een kwartier voor tijd legde Leonardo Rocha de eindstand vast.