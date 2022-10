LIVE (18u30). Hein Vanhaezebrouck geveld door ziekte: “Zelfs medicijnen konden hem niet op de been houden”

En of we graag van Hein Vanhaezebrouck hadden willen horen of de brokken met voorzitter Ivan De Witte intussen gelijmd zijn. We konden het hem vandaag dus niet vragen. “Ik zie de ontgoocheling in jullie ogen dat onze coach hier niet zit, maar ik moet hem verdedigen”, begon Peter Balette zijn persconferentie. “Hein is al twee dagen afwezig. Hij werd ziek in Zweden en wilde zich sterk houden, maar zijn medicijnen hebben hem niet op de been kunnen houden. Wat er over zijn afwezigheid vandaag ook mag gedacht worden, die gedachten zijn fout. Als ik Hein aan de telefoon niet goed hoor, dan weet je dat zijn stem niet slagkrachtig genoeg is om langs het veld te staan. Wij hopen op een zeer spoedig herstel. Afhankelijk van hoe hij zich voelt, zijn er verschillende scenario’s voor morgen in Union. Het kan nog alle kanten uit.” Wellicht moet Vanhaezebrouck ook passen voor de verplaatsing naar het Dudenpark.

De voorbije week lagen Hein Vanhaezebrouck en voorzitter Ivan De Witte openlijk in de clinch. “Maar daar is in de ploeg met geen woord over gerept. Zeker niet bij de spelers”, aldus Balette. “Er waren andere dingen te doen de voorbije twee dagen dan over zulke zaken te praten. Er was veel organisatie nodig om de afwezigheid van onze hoofdcoach op te vangen. Het is niet duidelijk hoelang hij afwezig zal zijn. Je kent Hein - hij had gehoopt vandaag al terug te zijn. Maar hij heeft een besmettelijke ziekte en heeft zijn vrouw al aangestoken. Hij wil contact met zijn staf en spelers vermijden. Welke impact zijn afwezigheid heeft? We zijn als hele ploeg professioneel genoeg om alles op dezelfde manier te laten doorgaan. Maar laat ons eerlijk zijn: niemand kan Hein of de stem van de hoofdtrainer vervangen. Als de grote baas er niet is, stelt men misschien de vraag of sommigen minder hun best gaan doen. Maar dat zal niet het geval zijn. Wij verwachten voor deze wedstrijd extra professionalisme van de ploeg.”

“Hein en ik staan in contact met elkaar. Geloof mij: er is geen enkel detail dat niet wordt doorgespeeld naar de spelers. Wij hadden zonet een videogesprek. Alles is duidelijk. (knipoogt) Zelfs als hij niet aanwezig is, is hij toch nadrukkelijk aanwezig. Zo kan hij ook voor de wedstrijd zijn bespreking geven, dankzij de moderne middelen. De spelers zullen de richtlijnen krijgen die ze moeten krijgen. Heins afwezigheid mag geen excuus zijn.” AA Gent moet het tegen Union nog zonder Darko Lemajic, Alessio Castro-Montes, Andreas Hanche-Olsen en Tarik Tissoudali doen.

Karel Geraerts (Union): “Hein en De Witte zullen situatie ontmijnen”

Na vier competitiezeges op rij kan Union het tweeluik thuis tegen AA Gent morgen en Club zaterdag met vertrouwen tegemoet zien. Coach Karel Geraerts focust voorlopig alleen op Gent: “We zitten in een goede spiraal, maar AA Gent blijft een van beste tegenstanders in het kampioenschap.”

Bij de tegenstander rommelde het anders serieus met schimpscheuten tussen trainer Hein Vanhaezebrouck en voorzitter Ivan De Witte na de Europese uppercut tegen Djurgardens. Maar dat ziet Geraerts niet per se als een voordeel voor Union: “Ik weet niet of dat zo moet zijn. Het is duidelijk dat er de afgelopen tijd wat ‘op en af’ is gezegd in de pers, maar Hein en de voorzitter zitten lang genoeg in het voetbal om dat te ontmijnen. Sportief verandert dat niets. Union spelen tegen een heel goed team, een van de beste uit het kampioenschap. Tegen KV Mechelen liet Gent nog zien hoe goed ze kunnen voetballen.”

Liever focust Geraerts op zijn eigen ploeg. Na de interlandbreak zette Union al een straffe reeks neer, met zeges tegen OH Leuven, Cercle en een 1-6-monsterscore op KV Oostende afgelopen zondag. In de Europa League haalde Union recent vier op zes tegen Braga. “We zitten in een positieve spiraal”, geeft Geraerts toe. “Maar we moeten attent blijven. We staan voor een grote week met die duels tegen Gent en Club, en eigenlijk is elke week een grote week voor ons. De opeenvolging van de matchen is mentaal erg belastend. Dat vergt veel energie. We moeten daar goed mee omgaan.”

Zo benadrukt Geraerts dat het voor de mentale recuperatie van zijn spelers belangrijk is om een zege goed te vieren: “Ze mogen niet vergeten plezier en te genieten, en dat moet dan ook weer een bepaald moment eindigen om dan volledig te focussen op de volgende wedstrijd.”

Union staat momenteel broederlijk naast Club Brugge op de vierde plek in het klassement met 25 punten, exact evenveel als Union vorig seizoen na twaalf speeldagen had. Union lijkt zich weer stevig vast te bijten in de top vier, vooral offensief lijkt Union in de breedte sterker gewapend om verschillende soorten defensies te ontregelen.

Maar Geraerts wil van de top vier nog geen hard doel van maken. “Ik vind het nog te vroeg voor een bilan. Onze ploeg heeft zeker veel kwaliteiten. Ik ga akkoord dat we offensief in het aantal spelers meer slagkracht hebben, zonder de uitzonderlijke kwaliteiten van Undav en Mitoma vorig seizoen te onderschatten. Onze nieuwe aanvallers doen het ook heel goed. Maar mij zal je niet horen zeggen dat we iedere wedstrijd elke defensie gaan openspelen. We hebben ook al tegen ploegen gespeeld waar we moeilijk een gaatje vonden. Het DNA van Union is wel om offensief te voetballen en kansen te creëren. Maar soms kom je tegen ploegen uit die gewoon heel goed verdedigen, en ik reken AA Gent als een ploeg die goed georganiseerd staat met veel sterke mannen achterin.”

