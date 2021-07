LIVE (18u30). Gent en Beerschot hebben beiden meteen wat recht te zetten

Antwerp Ant­werp-coach Priske weet waar het pijnpunt ligt: “Het is duidelijk dat er niet zo heel veel offensieve opties zijn in onze kern”

23 juli Antwerp begint zondag aan de competitie op het veld van KV Mechelen. Voor Brian Priske betekent die match meteen zijn vuurdoop als trainer in de Belgische competitie. “Na vijf weken voorbereiding ben ik tevreden over waar we staan”, zegt de 44-jarige Deen. “Al kunnen we nog wel wat extra offensieve troeven gebruiken.”