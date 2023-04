LIVE (18u30). Genkse supporters zetten spelers op scherp met warm onthaal, geen verrassingen in de basisopstellingen

Het finale oordeel van Marc Degryse: “Club zal niet meedoen voor de titel, maar ze kunnen wel voor scherprech­ter spelen”

Het doek over de reguliere competitie is gevallen. Niet AA Gent, maar Club Brugge mag zich mengen in de zes duels die over de titel moeten beslissen. “Gent gaf niet thuis”, zag onze huisanalist Marc Degryse. “Dan verdien je je plek in de Champions’ play-offs niet. Club zal die play-offs bevrijd kunnen spelen, zonder enige titeldruk. Je weet maar nooit dat de tweede plek er nog inzit...”