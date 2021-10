LIVE (18u30). Doorbreekt Cercle de negatieve spiraal op het veld van KV Oostende?

Belgisch voetbal Kans dat KBVB clubs zwaar straft eerder klein: “Voetbal­bond zit zelf tot over de oren in zaak-Veljkovic”

5 oktober Na drie jaar is het onderzoek naar de zaak ‘Propere Handen' afgerond. Makelaar Dejan Veljkovic legde in ruil voor strafvermindering volledige bekentenissen af aan het gerecht. Volgens z'n advocaat Kris Luyckx genoeg om zelfs enkele clubs te laten degraderen, maar het is hoogst twijfelachtig of het écht zover komt.