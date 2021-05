LIVE (18u30). Bezorgt Antwerp Club de titel al nog voor blauw-zwart zelf aan de bak moet?

Football Talk Football Talk. Anderlecht wil aankoopop­tie op Ashimeru lichten - Donkere wolken hangen boven Copa America

15 mei Over iets minder dan een maand moet in Argentinië en Colombia de 47e editie van de Copa America (13 juni - 11 juli) van start gaan. Het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap komt echter steeds meer onder druk te staan gezien de nog woekerende coronapandemie op het continent en het geweld van de voorbije weken in Colombia.