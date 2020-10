LIVE (18u15). Standard trekt na Europa League-verlies naar STVV

Belgisch voetbal 15 coronaposi­tie­ven bij SK Deinze: inhaal­match op Westerlo uitgesteld

24 oktober In 1B rust een vloek op het duel tussen Westerlo en Deinze. Enkele weken geleden werd de partij verdaagd omdat bij Westerlo meer dan zeven spelers met corona waren besmet. De inhaalmatch van komende maandag in het Kuipje is uitgesteld omdat vijftien personen van Deinze positief testten op Covid-19. Vorige week miste één speler door ziekte de partij bij Club NXT. Twee andere A-kernspelers kregen donderdagvoormiddag te horen dat ze een positieve test hadden afgelegd. Zij ontbraken in de partij van vrijdagavond tegen Westerlo (2-2). Een nieuwe test bracht aan het licht dat intussen vijftien personen – spelers, staf en entourage werden extra getest – een besmetting opliepen. De partij in het Westelse Kuipke voorzien maandagavond gaat niet door. De thuismatch van Deinze op zondag 1 november tegen leider Seraing staat eveneens op de helling. Van de vijftien positief geteste personen heeft slechts één iemand symptomen. Iedereen werd in quarantaine geplaatst.