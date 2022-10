LIVE (18u15). Pakt KV Kortrijk in eigen huis broodnodige punten tegen Cercle?

Anderlecht Lichaams­taal die steeds boekdelen spreekt: hoe recordin­ter­na­ti­o­nal Jan Vertonghen het lijdend voorwerp in de paars-wit­te crisis is

Recordinternational. Champions League-finalist. Maar op z’n 35ste dweilt Jan Vertonghen met de kraan open bij Anderlecht. Teleurstelling die op Sclessin af te lezen was op het gezicht van Vertonghen. Geen desinteresse, maar perfectionisme. Een inkijk in de lichaamstaal van de winnaar in ‘Sterke Jan’.

24 oktober