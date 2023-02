LIVE (18u15). OH Leuven trekt naar rode lantaarn Seraing

PORTRET. Islam Slimani, de Algerijnse ster met ijzeren wil die zijn familie uit armoede haalde, maar ook voor incident op Jan Breydel zorgde

“Maak je geen zorgen, later bouw ik een huis voor jullie.” Opgegroeid in complete armoede, uitgegroeid tot rolmodel in Algerije. Maak kennis met Islam Slimani (34), die Anderlecht alsnog aan Europees voetbal moet helpen. En zeven jaar geleden voor een incident in Brugge zorgde.

1 februari