LIVE (16u). Wie trekt aan het langste eind in Waalse derby tussen Eupen en Charleroi?

VOETBAL Antwerp vist achter het net: Daley Blind heeft toptrans­fer naar Bayern te pakken

Slecht nieuws voor Antwerp. De Great Old leek in de strijd om Daley Blind (32) vooral nog met het Spaanse Real Sociedad rekening te moeten houden, maar uiteindelijk is het Bayern München dat de linksbenige Oranje-international voor minstens zes maanden in huis haalt.

5 januari