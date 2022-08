LIVE (16u). Trekt Standard de goeie lijn door tegen Westerlo?

Challenger Pro League Club NXT-coach Nicky Hayen voor start Challenger Pro League: “Beloften­teams of niet: we zien tegen iedereen mogelijkhe­den”

Aftrap in 1B dit weekend - sinds dit seizoen omgedoopt tot de Challenger Pro League. “Deze reeks is heel moeilijk in te schatten”, blikt Club NXT-coach Nicky Hayen vooruit.

11 augustus