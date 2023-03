LIVE (16u). Trekt Anderlecht de goede lijn door in Leuven?

‘Iron Mike’ Ngadeu wil héél graag nog eens naar een Europese kwartfina­le: “Tissoudali scoort nóg makkelij­ker dan Orban”

“We voelden ons als helden.” Michael Ngadeu (32) weet wat het is om een Europese kwartfinale te spelen. ‘Iron Mike’ over de Gentse eindspurt, zijn aflopend contract en Chinese interesse. “De bal ligt in het kamp van de directie.”