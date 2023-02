LIVE (16u). Standard kan uitstekende zaak doen op het veld van Cercle

Een droom vervuld, een garantie op goals kwijt: Genk laat Onuachu naar Southamp­ton trekken en vangt minstens 18 miljoen euro

Racing Genk is een garantie op goals kwijt. De competitieleider liet op de slotdag van de wintermercato de Premier League-droom van Paul Onuachu (29) in vervulling gaan. De topschutter verhuisde voor 18 miljoen euro (plus 3 miljoen) naar Southampton, waar hij voor 3,5 seizoenen tekende. Genk haalt als vervanger Toluwalase Emmanuel Arokodare (22). En dat is serieus balen voor Anderlecht, want alles leek erop dat hij bij paars-wit zou tekenen.

