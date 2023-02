LIVE (16u). Na nieuws rond overname moet AA Gent vandaag ook aan de bak: nieuwe spits Orban start bij Buffalo’s

De fase die wenkbrau­wen deed fronsen: Slimani stond vooraf­gaand aan 0-2 buitenspel, maar goal telde toch

Met zijn eerste goal in paars en wit bezorgde Anders Dreyer Anderlecht gisteravond tegen KV Oostende zekerheid over de zege. De Deen maakte in het slot van de tweede helft de 0-2, maar had die wel mogen tellen? Een tijdje voordat de goal viel, stond Islam Slimani immers buitenspel (zie video boven).

5 februari