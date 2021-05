LIVE (16u). Kan KV Mechelen terrein goedmaken op KV Oostende?

Belgisch voetbal Keert FC Seraing na 25 jaar terug naar de hoogste klasse? “Standaard­fa­ses kunnen beslissend zijn”

8 mei Tous les 25 ans… Spotlied van de Anderlechtfans toen Standard in 2008 landskampioen werd. 25 ans? Zo lang is het inmiddels ook geleden dat die andere Luikse club, FC Seraing, in eerste klasse speelde. Een gunstig voorteken voor wie bijgelovig is?