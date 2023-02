LIVE (16u). Gentse voorsprong alweer weg,De Cuyper met de 1-1!

INTERVIEW. Dante Vanzeir (24) praat voor het eerst over zijn transfer naar New York en missen titel­strijd met Union: “Ik zet veel op het spel”

Dé transfer deze winter komt van Dante Vanzeir: van de top in België naar New York RB in Amerika. De aanvaller verklaart voor het eerst zijn opvallende keuze en blikt terug op de mooiste jaren in zijn carrière bij Union: “In België is Union nu de beste springplank.”

