LIVE (13u30). Zorgen Standard en Antwerp voor vuurwerk op Sclessin?

Anderlecht Anderlecht publiceert jaarreke­ning: nieuw recordver­lies van 36,4 miljoen euro, schulden­berg van 116,7 miljoen

9 februari Anderlecht blijft in financieel woelig vaarwater. De club legde enkele maanden na de deadline zijn jaarrekening neer bij de Nationale Bank. Wat blijkt uit de resultaten die in de balanscentrale vrij te raadplegen zijn: in het seizoen 2019-2020 leed RSCA opnieuw een recordverlies van 36,4 miljoen euro. Vooral de spelerslonen en makelaarskosten bleven hoog en de schuldenberg stijgt.