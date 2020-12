LIVE (13u30). Leko houdt Beiranvand in doel, Lazio-antiheld Sobol verdwijnt naar de bank bij Club

Antwerp The A(ntwerp)-Team: Great Old kan niet zonder z’n vier Special Forces op het middenveld

10:59 If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them... maybe you can hire The A-Team. Ook op de Bosuil hebben ze hun vier Special Forces. De cijfers bewijzen: Ivan Leko kan niet zonder zijn vier soldaten op het middenveld. Maak kennis met The A(ntwerp)-Team.