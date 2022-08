LIVE (13u30). Kan Standard tegen Cercle voor het eerst dit seizoen winnen?

JUPILER PRO LEAGUE Cyriel Dessers kondigt nakend vertrek bij Genk aan: “Het was tijd voor iets nieuws, droom gaat in vervulling”

Speelde Cyriel Dessers (27) zonet zijn laatste wedstrijd voor RC Genk? De kans zit erin. Dat zei Dessers ook zelf net na de match tegen Eupen. Simone Giacchetta, sportief directeur van promovendus Cremonese, was eerder deze week in Genk om de transfer te bespreken. Een globaal akkoord is er nog niet, maar het is duidelijk dat de spits zijn zinnen op de Serie A heeft gezet. “De stap zetten naar een grote competitie is en blijft mijn droom.”

6 augustus