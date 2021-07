LIVE (13u30). Boekt landskampioen Club eerste zege bij promovendus Union?

Jupiler Pro League De ene op zoek naar stabili­teit, de andere naar efficiën­tie: de hamvragen en smaakma­kers bij Cercle Brugge en KV Mechelen

23 juli Hoe gaan Cercle Brugge en KV Mechelen het nieuwe seizoen in? De eerste ploeg start doorgaans behoorlijk aan het seizoen om dan zwaar terug te vallen, de tweede ploeg is al jaar en dag een goeie en betrouwbare middenmoter in de competitie. Bij Malinwa veranderde er in het tussenseizoen behoorlijk weinig, bij Cercle vertrokken dan weer flink wat namen. Wat is er nodig om te scoren? De hamvragen en smaakmakers van Cercle en KV Mechelen.