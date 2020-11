LIVE (13u30). Antwerp en Standard willen Europese nederlaag doorspoelen

Belgisch voetbal Zonder avondklok was Marc Brys nu allicht trainer bij Racing Genk

6 november “Ik blijf ambitieus en wil wel eens een titel op mijn palmares. Daarom ging ik met Racing Genk praten, want als je bij een G5-ploeg werkt, is de kans op de titel een stuk groter dan bij een middenmoter”, zegt Marc Brys. “Maar CEO Peter Willems van OHL en topmensen als Susan Whelan, CEO van Leicester en bestuurster bij de King Power Group, overtuigden mij dat ik ook met OHL ooit de titel kan ambiëren.” En toch: was de avondklok nog niet ingevoerd, dan was Brys nu allicht trainer van Genk.