LIVE. 1-0! Tamari trapt Leuven op voorsprong tegen Kortrijk

“Dwaas. Hij over­schreed een lijn” - “Een diamant van Club, maar niet alleen voetballen­de telt”: slaande en zalvende woorden voor furieuze Sylla

De terugronde is pas op gang getrapt, of hij heeft alweer prijs. De amper 20-jarige Abakar Sylla moest standvastiger worden, maar dat is hem niet bepaald gelukt. Daar waar hij voor de rust nog aan een rechtstreekse uitsluiting ontsnapte - Visser vond de intensiteit van de tackle geen rood waard - kreeg de Ivoriaan na de rust opnieuw rood. Scott Parker sloeg en zalfde.

17:20