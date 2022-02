LIVE. 1-0 Cercle! Spits in vorm Denkey kopt de bal sierlijk in de rechterhoek

TV RECENSIE. ‘True Crime Belgium’: “Heftig, maar ook bescheiden”

Trashcultuur voor de één, escapisme voor de ander. Wat er ook van zij, true crime-reeksen zitten internationaal stevig in de lift. En dus kan ook ons land niet achterblijven. Met ‘True Crime Belgium’ zijn de sluizen naar meer misdaadverhalen van eigen bodem officieel opengezet. Of deze nieuwe titel op Streamz ook kan concurreren met z’n Amerikaanse evenknieën? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids voor u uit.

17 februari