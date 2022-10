LIVE. 0-3! Sykes doet de boeken helemaal toe

Voetbal Steeds meer bekende strafplei­ters actief in het voetbal: “We maken zelfs de grote makelaars nerveus”

Opvallende trend in voetballand: makelaarskringen worden steeds meer bevolkt door strafpleiters. Omar Souidi en Tim Smet regelen transfers en onderhandelen over contracten. Walter Van Steenbrugge adviseert zijn broer. Sven Mary voelt dat de houdbaarheidsdatum van zijn toga in zicht komt. De vier advocaten getuigen: “Na alle gevangenisbezoeken, verschrikkelijke beelden en getuigenissen ben ik misschien wel toe aan iets nieuws.”

