LIVE. 0-1! Vanzeir zet Union knap op voorsprong tegen KV Oostende

Antwerp Frey weer fit, Janssen op dreef... en geen Europese minuten meer te verdelen: Antwerps luxepro­bleem in de spits is terug

Luxeprobleem in de Antwerpaanval. Nu Michael Frey is hersteld van een kuitblessure heeft topschutter Vincent Janssen er een stevige concurrent bij. Zonder Europees voetbal zal Mark van Bommel de beste peoplemanager in zich naar boven moeten halen om iedereen tevreden te houden.

11 oktober