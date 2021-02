Lior Refaelov binnen 5 maanden einde contract: vertrekt Gouden Schoen in zomer gratis bij Antwerp?

15 januari 2021. Lior Refaelov wint de 67ste Gouden Schoen. Na afloop van de uitreiking krijgt de dolgelukkige Israëliër in de gebouwen van DPG Media van ons de vraag wat er met zijn aflopend contract zal gebeuren. Stel je voor: de Gouden Schoen die over enkele maanden gratis en voor niets de Bosuil verlaat. Dat kán toch niet? Rafa pareert met de glimlach. “Ik denk dat we het in de komende dagen of weken wel zullen oplossen. Nog een beetje geduld. Dat het de goede kant uitgaat? I believe it will be fine. Maar het hangt natuurlijk niet allemaal van mij af.”