Liever geen vicekampioen? Waarom de tweede plaats een vergiftigd geschenk kan zijn in Europa

Antwerp , Union en Genk bikkelen nog om de volgorde voor de eerste drie plaatsen. Is de tweede plek het meest te mijden? Want opvallend: de runner-up moet Europees niet alleen een maand vroeger aan de bak, maar riskeert ook eind augustus al out te zijn. Het nummer één én drie zijn verzekerd van een groepsfase tot december.

De ‘kronkel’ in deze strijd om de Europese tickets voor Belgische clubs staat niet los van de gedevalueerde twaalfde positie op de coëfficiëntenranking van ons land. De kampioen loopt zo een rechtstreeks ticket in de groepsfase van de Champions League mis, maar ook de andere Belgische clubs in Europa zakken wat in de hiërarchie. Door de uitsluiting van Rusland - en de UEFA lijkt niet van plan zijn strategie te wijzigen zolang de oorlog duurt - wint België wel nog een rang. De kampioen stapt zo een fase later in de play-offs van de Champions League in. Antwerp mag zo dankzij de bekerwinst in principe Europees starten in de play-offs van de Europa League, en heeft bij verlies de groepsfase van de Conference League als vangnet.

Maar Antwerp maakt veel kans om als kampioen of runner-up te eindigen, en krijgt dan het hoger ingeschatte ticket voor de Champions League-kwalificatiestrijd. Het nummer drie in België neemt dan het startrecht van Antwerp in de Europa League over, inclusief verzekerde groepsfase.

Volledig scherm © BELGA

Voor het nummer twee wacht een tweesnijdend zwaard. Ja, in de verte lonkt het perspectief op het lucratieve kampioenenbal, maar dat is sportief een loodzware missie. Daartegenover dreigt het risico om eind augustus al Europees uitgeschakeld te zijn. Het nummer twee start namelijk al vanaf 25 of 26 juli in in de tweede CL-kwalificatieronde van het niet-kampioenenspoor - nota bene een maand vroeger dan het nummer drie die eind augustus Europees instapt. En bij een uitschakeling in de tweede CL-kwalificatieronde volgt half augustus een dubbel duel in de derde kwalificatieronde van de Europa League. Bij verlies volgt een derde herkansing in de play-offs van de Conference League. En mocht de Belgische runner-up ook dan in het zand bijten, is het Europese avontuur eind augustus afgelopen.

Eenmalig

Dat risico loopt de Belgische kampioen niet. Die start in de play-offs van de Champions League, en heeft bij een uitschakeling de groepsfase van de Europa League als vangnet. Club Brugge en AA Gent zullen als nummer vier en vijf in de Europese ticketverdeling hun plek in de groepsfase van de Conference League zelf moeten afdwingen.

Gelukkig presteerden de Belgische clubs dit seizoen erg sterk in Europa. Zij wisten collectief de coëfficiënt op te krikken om fors te klimmen naar een achtste plek in de UEFA-landenranking. Zo moet België slechts een seizoen in het stof bijten, de kampioen van het volgende seizoen mag weer rekenen op een rechtstreeks plaatsje bij het kruim van de Champions League.

Volledig scherm © Photo News