Liefst 20 procent minder fans in onze voetbalstadions, Pro League panikeert niet: “Vergeleken met vorig seizoen is er al een licht herstel”

Er komen liefst 20 procent minder fans naar de stadions in de Jupiler Pro League. “De cijfers van matchdagen zijn anders dan die van de affiches”, stelt Lorin Parys. “Iedereen beseft dat een wedstrijd zoals Standard-Club Brugge meer toeschouwers lokt dan een duel tussen twee kleinere ploegen. Bij de affiches zien we met 2,5 miljoen toeschouwers een daling van ongeveer zeven procent.”

Volgens Parys zijn er veel oorzaken waarom de fans wegblijven uit het stadion. “Door het WK in Qatar zijn we nooit zo vroeg begonnen aan de competitie. Eind juli waren we al aan het voetballen in de Jupiler Pro League. Ook zijn er de Europese verplichtingen, waardoor we momenten in de kalender vrij moeten houden om Europees te spelen.”

Parys geeft nog twee redenen. “Mensen hebben twee jaar lang geen volledige toegang tot onze stadions gehad. Dus moet je investeren in de band met de fans om ervoor te zorgen dat ze opnieuw de weg vinden naar onze stadions. Wat ook meespeelt, zijn de crisissen. We hadden het coronavirus, nu hebben we de energiecrisis. Dat snijdt in de budgetten.”

Volledig scherm Lorin Parys. © Photo News

Gesprekken met fans, Eleven en kalendermanager

Parys blijft positief. “Als we vergelijken met vorig seizoen, is er al een licht herstel. We zien ook elk seizoen dat er in de herfst en winter meer mensen naar wedstrijden van de Jupiler Pro League kijken. Die late wedstrijduren op zondag? Ik snap dat het bijvoorbeeld als supporter van KV Oostende niet evident is om op zondagavond naar Eupen af te zakken. Alle begrip daarvoor. Daarom is er een overleg gestart met de supporters, Eleven en kalendermanager om te kijken wat we daaraan kunnen doen.”

“Het is de bedoeling dat we om de drie à vier maanden gesprekken voeren met de fans. Zodat we de voeling met de supporters en hun bezorgdheden niet verliezen. Nu, er is een aantal jaar geleden een contract afgesloten tussen de clubs en Eleven. Een van de elementen was dat er gespreid moest gevoetbald worden. Het is van belang om met iedereen samen te zitten, om tot een evenwicht te komen. Iedereen zit alvast met goede wil rond de tafel.”

Volledig scherm Lorin Parys. © BELGA