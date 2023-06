Liefde is... het dragen van dezelfde Nike-sneakers: aftrapgever Brecel samen met vriendin Laura al aanwezig, Matteo Simoni: “Hoe spannend is dit?”

Jürgen Baatzsch, ex-eigenaar van Union: “Hoe Bloom en Muzio zich ‘l’esprit Union’ hebben eigen gemaakt, dat doet me plezier”

“En zeggen dat we bijna in vierde klasse speelden.” Ex-eigenaar Jürgen Baatzsch, die Union “misschien wel naar de Champions League” ziet gaan, over de verkoop in 2018. Hoe die aan een zijden draadje hing (“Degradatie zou fataal geweest zijn - de deal was op dat moment nog niet rond”) en hoe hij, achteraf gezien, de juiste keuze heeft gemaakt: “Ik koos niet voor het geld - andere geïnteresseerden boden meer -, wel voor het concept van de Engelsen.”