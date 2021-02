Leye voor clash tegen Antwerp: “Als je kijkt naar de pure kwaliteiten van Lamkel Zé, is hij een kandidaat-winnaar van de Gouden Schoen”

Bij Antwerp is het natuurlijk uitkijken naar Didier Lamkel Zé, de man van het moment in de Jupiler Pro League. “Als je kijkt naar zijn pure voetbalkwaliteiten, is hij een fantastische speler”, aldus Leye. “Dan kan je zelfs spreken over de Gouden Schoen. Ook al is hij onvoorspelbaar, hij kan wel het verschil maken. Voorts is het uitkijken naar Refaelov en de infiltraties van Gerkens. We zullen onze kansen zo rap mogelijk moeten afmaken. Want hoe langer het 0-0 blijft, hoe gevaarlijker ze worden.”