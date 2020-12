Leko zit plots met keeperskwestie: Beiranvand of Butez?

"Het is een moeilijke keuze", zucht hij. "Maar vanaf dag één wisten we dat dit problemen zou opleveren. Als je twee écht goede keepers hebt, is het nooit goed. Als de ene speelt, is het 'waarom speelt de andere niet?', en omgekeerd. Je kan gewoon geen honderd procent juiste beslissing maken. Je kan alleen maar hopen dat het juist is. Het is gokken. Alireza was fantastisch tegen Tottenham, maar... als je de lat écht hoog legt... Mensen die Butez in doel willen zien, zullen wijzen naar die eerste tegengoal. Moest hij daar niet beter doen? Fans van Beiranvand zullen dan weer benadrukken dat hij drie grote saves deed. Beiden hebben gelijk, je hebt pro's en contra's. Ik heb mijn beslissing nog niet genomen. 't Is een dilemma. Waarom Beiranvand plots speelde in de Europa League? Ik had Jean nooit gewisseld, mocht dat niet nodig zijn geweest. Hij had volgens ons een match mentale en fysieke rust nodig om weer op te laden.”