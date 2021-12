Leider Union loopt (voorlopig) weer 7 punten uit op Club, Zulte Waregem-fans roepen om ontslag Dury

Jupiler Pro LeagueUnion blijft maar doorgaan. Na het behalen van de herfsttitel was er even een dipje met de thuisnederlaag tegen OHL, maar ondertussen wonnen de Brusselaars nu alweer voor de derde keer op rij bij een zwak en ongeïnspireerd Zulte Waregem. In afwachting van het resultaat van Club Brugge later deze avond in Leuven, diept de competitieleider de kloof met de regerende kampioen alvast tot 7 punten uit. Voor Zulte Waregem, dat al voor de zesde keer verloor voor eigen volk, dreigt een kille kerst. “Dury buiten”, galmde over de Gaverbeek. Alweer.