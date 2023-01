Leider Racing Genk is na kwartier al klaar met hekkensluiter Seraing

KIJK. ‘Papy’ Michel Preud’homme over kleinzoon­tje Céril: “Je wil niet weten hoeveel schrik ik had toen ik hem in mijn handen had”

In aanloop naar de Gouden Schoen 2022, die komende woensdag wordt uitgereikt, ging Marc Degryse op bezoek bij Michel Preud’homme in Tenerife. Naast voetbal ging het ook over het privéleven van Preud'homme - hij is intussen opa geworden van Céril, het zoontje van zoon Guilian. “Ze noemen me ‘papy’. Mijn hart smolt toen ik Céril voor het eerst zag. Ik heb hem onlangs een flesje mogen geven, maar je wil niet weten hoeveel schrik ik had toen ik hem in mijn handen had. Echt!”

23 januari