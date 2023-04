Leider Racing Genk gaat onderuit bij Standard, Vrancken en Heynen hekelen Laforge: “We verliezen van de scheidsrechter”

Genk was nochtans gewaarschuwd. Standard had zich eerder dit seizoen thuis al de betere van Club Brugge (3-0), Antwerp (3-0) en Anderlecht (5-0) getoond. De Rouches konden bovendien in hun sterkste formatie aantreden, terwijl de koploper het zonder Muñoz (hamstring) en Samatta (ziek) moest stellen. Preciado en Sor kwamen in de ploeg.

De thuisploeg had even nodig om op toerental te komen. Toen het dat eenmaal was, werd Genk langs alle kanten vastgezet, met Zinckernagel als grote draaischijf. De Deen had eerst nog een aardige kans hoog over gemikt, maar zette de Rouches iets na het halfuur dan toch op voorsprong.

Dat openingsdoelpunt was behoorlijk omstreden. Genk stond door een blessure van Cuesta namelijk met tien man te voetballen. Sadick was klaar om in te vallen. Ondanks dat de bal buiten de lijnen was gegaan, ging het spel zonder hem verder. De Luikenaars profiteerden optimaal. Dønnum stuurde Ohio weg op links, de jonge Nederlander voor en Vandevoordt duwde het leer zo in de voeten van Zinckernagel. 1-0 en Genk furieus. T2 Kevin Van Dessel mocht inrukken met rood.

De Limburgers waren van slag en slikten meteen een tweede goal. Zinckernagel zette een strafschop feilloos om. Preciado had hem eerder een duwtje in de zestien en daardoor ging de bal op de stip. Een licht contact overigens. Het was sowieso niet de middag van ref Laforge. Eerder had hij een strafschop kunnen fluiten toen Preciado diezelfde Zinckernagel omversprong. Aan de overkant claimde Genk dan weer een strafschop na een duel tussen Laifis en Paintsil. Verder stond hij al eens in de weg en trok hij niet al te consequent zijn kaarten.

De koploper, die met 9 op 21 naar Sclessin was afgezakt, moest zich in de tweede helft dwingen herpakken. Het speelde ook sterk na rust, tegen een Standard in overlevingsmodus. Paintsil wist Bodart bijna te verrassen, maar de keeper van de Rouches speelde een sterke partij. Een kwartier voor tijd wisten Heynen, Paintsil en Aït El Hadj hem ook niet te passeren bij een driedubbele kans. Hij hield Trésor van een vrijschopgoal, waarna Fossey in de rebound op acrobatische wijze de bal van de lijn haalde.

Heynen: “We verliezen van de scheidsrechter”

Na de wedstrijd was Bryan Heynen niet te spreken over de wedstrijdleiding. De aanvoerder van Racing Genk was voor de camera van Eleven erg hard voor Nicolas Laforge. “We verliezen van de scheidsrechter. Hij verpest de wedstrijd voor ons”, klinkt het.

Vrancken: “Scheids heeft zich geëxcuseerd, maar daar zijn we vet mee”

Hoewel hij bij de start van de persconferentie al gekalmeerd was, was Wouter Vrancken absoluut niet te spreken van de prestatie van scheidsrechter Nicolas Laforge. “Ik vind het vervelend dat ik terug moet komen op een beslissing die niks met voetbal te maken heeft”, zei de Genkse coach na de nederlaag in Luik. “Het gaat om een simpele wissel… Cuesta is geblesseerd, Sadick staat klaar om in te vallen, de vierde man is op de hoogte en er is een VAR-check gaande. Er is tijd in overvloed en toch wordt de match zonder vervanging weer op gang gebracht. Dan sta je met tien man te verdedigen en krijg je een goal tegen.”

Vrancken zocht Laforge in de rust op. “Hij heeft zich voor zijn fout geëxcuseerd. Leuk dat hij dat doet, maar langs de andere kant zijn we daar vet mee. In de tweede helft stond Mike (Trésor, red.) klaar om uit te halen en een hoek uit te kiezen. De ref blokt hem gewoon af”, lachte Vrancken haast. “Waar is uw gevoel voor positie dan? Ik vind dit echt vermoeiend allemaal. Mijn jongens kan ik niks verwijten. Ze hebben het hoofd niet laten hangen en zijn ervoor blijven gaan. Dit nieuwe puntenverlies? We proberen op korte termijn zo veel mogelijk te winnen. Het wordt sowieso pas in de play-offs beslist.”

Deila: “Begrijp frustratie Genk”

Zelfs de winnende coach deelde zijn ergernis over de scheidsrechter. “Hij trok geen duidelijke lijn”, vond Ronny Deila. “Vandaag waren de twee reservebanken voortdurend crazy, omdat de duidelijkheid ontbrak. Ik begrijp de frustratie van Genk over de 1-0. Ik heb niet alles kunnen volgen. Maar als een van mijn spelers zou klaarstaan om in te vallen en dat niet mag, zou ik ook op en neer springen. Dat zijn beslissende momenten. Wij profiteren er nu van, maar dit zijn dingen die we moeten aankaarten.”

Door de overwinning is Standard quasi zeker van de Europe Play-offs. De Rouches staan op drie punten van nummer vier Gent, maar met de top vier houdt Deila niet echt rekening meer. “Als Gent nu had verloren van Union had het misschien nog gekund. Club Brugge zit er ook nog tussen. Het zal moeilijk worden. We moeten zorgen dat we 6 op 6 pakken, en daarna voor dat Europees ticket gaan.”