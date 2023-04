Leider Racing Genk gaat onderuit bij Standard, aanvoerder Bryan Heynen hekelt Laforge: “We verliezen van de scheidsrechter”

Racing Genk heeft in Luik dure punten laten liggen in de strijd om de titel. De leider ging kopje-onder tegen een feller Standard: 2-0. Philip Zinckernagel was de grote man met twee (niet onomstreden) doelpunten. De Limburgers blijven achter met een 5 op 15.

Genk was nochtans gewaarschuwd. Standard had zich eerder dit seizoen thuis al de betere van Club Brugge (3-0), Antwerp (3-0) en Anderlecht (5-0) getoond. De Rouches konden bovendien in hun sterkste formatie aantreden, terwijl de koploper het zonder Muñoz (hamstring) en Samatta (ziek) moest stellen. Preciado en Sor kwamen in de ploeg.

De bezoekers waren beducht voor de furieuze start die Standard tegen de toppers kan maken en zochten zelf meteen de aanval. Het resulteerde na vijf minuten in een kopbal van Sor. Bodart redde. Dat deed de Standard-doelman ook toen Paintsil voor hem opdook na een knappe lange pass van El Khannouss.

De thuisploeg had even nodig om op toerental te komen. Toen het dat eenmaal was, werd Genk langs alle kanten vastgezet, met Zinckernagel als grote draaischijf. De Deen had eerst nog een aardige kans hoog over gemikt, maar zette de Rouches iets na het halfuur dan toch op voorsprong.

Dat openingsdoelpunt was behoorlijk omstreden. Genk stond door een blessure van Cuesta namelijk met tien man te voetballen. Sadick was klaar om in te vallen. Ondanks dat de bal buiten de lijnen was gegaan, ging het spel zonder hem verder. De Luikenaars profiteerden optimaal. Dønnum stuurde Ohio weg op links, de jonge Nederlander voor en Vandevoordt duwde het leer zo in de voeten van Zinckernagel. 1-0 en Genk furieus. T2 Kevin Van Dessel mocht inrukken met rood.

De Limburgers waren van slag en slikten meteen een tweede goal. Zinckernagel zette een strafschop feilloos om. Preciado had hem eerder een duwtje in de zestien en daardoor ging de bal op de stip. Een licht contact overigens. Het was sowieso niet de middag van ref Laforge. Eerder had hij een strafschop kunnen fluiten toen Preciado diezelfde Zinckernagel omversprong. Aan de overkant claimde Genk dan weer een strafschop na een duel tussen Laifis en Paintsil. Verder stond hij al eens in de weg en trok hij niet al te consequent zijn kaarten.

De koploper, die met 9 op 21 naar Sclessin was afgezakt, moest zich in de tweede helft dwingen herpakken. Het speelde ook sterk na rust, tegen een Standard in overlevingsmodus. Paintsil wist Bodart bijna te verrassen, maar de keeper van de Rouches speelde een sterke partij. Een kwartier voor tijd wisten Heynen, Paintsil en Aït El Hadj hem ook niet te passeren bij een driedubbele kans. Hij hield Trésor van een vrijschopgoal, waarna Fossey in de rebound op acrobatische wijze de bal van de lijn haalde.

Door de nederlaag, de derde sinds de jaarwisseling, ziet Genk nummer twee Union naderen tot twee punten. Antwerp telt er vijf minder dan de leider. Standard komt op drie punten van de top vier en maakt zowaar nog kans op een ticket voor de Champions’ Play-offs.

Heynen: “We verliezen van de scheidsrechter” Na de wedstrijd was Bryan Heynen niet te spreken over de wedstrijdleiding. De aanvoerder van Racing Genk was voor de camera van Eleven erg hard voor Nicolas Laforge. “We verliezen van de scheidsrechter. Hij verpest de wedstrijd voor ons”, klinkt het.

