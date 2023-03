“Laten zien dat er een ploeg staat”: Anderlecht blijft met twee goals van Slimani tegen Cercle in race voor play-off 2

Een match die Anderlecht niet mocht verliezen. Mits een nederlaag zou Cercle, de achtste in de stand, uitlopen tot een kloof van zeven punten. Bij een paars-witte overwinning werd het verschil teruggebracht tot één puntje, en dus helemaal speelbaar in de strijd om play-off 2.

Dan schiet je best snel uit de startblokken. Eerst moest Cercle-keeper Warleson met een beenveeg al een schot van Dreyer uit z’n doel vegen, maar na negen minuten was het al prijs. Slimani kopte een voorzet van Dreyer goed in de korte hoek binnen. Niet simpel.

En dan kan dat doelpunt blijven vallen. Daland bracht Verbruggen bijna in verlegenheid met een afstandsschot. De doelman verwerkte de bal niet echt goed, maar Denkey kon in de nabeurt niet profiteren - hij trof de paal. Pas tien minuten voor tijd scoorde Slimani die verlossende (en verdiende) tweede treffer. Denkey sloot zijn wedstrijd nog af met een rode kaart.

Anderlecht springt over OHL en Charleroi naar plaats negen, op één punt van Cercle Brugge. ‘t Is nog niet gespeeld voor play-off 2.

Riemer: “Ik zei m’n spelers dat ze van niets bang moesten zijn”

Een opgetogen Brian Riemer na de zege van Anderlecht. De Deen deed het goed in een belangrijke week voor paars-wit. Eerst met een gelijkspel Europees tegen Villarreal, nu met een overwinning tegen Cercle. “We speelden een schitterende wedstrijd vandaag, we verdienden te winnen. Misschien wel met meer dan twee goals verschil. Ik ben trots op de manier waarop we speelden. Als we winnen en het ziet er ook nog eens goed uit, dan ben ik helemaal blij.”

Met welk plan ik Cercle aanpakte? “Ik heb goeie spelers. Zij hebben het gedaan. Ik vertelde hen dat ze vandaag moesten tonen hoe goed ze zijn. Dat ze zonder angst moesten spelen. Als je voetbalt moet je daar van kunnen genieten. Dat die tweede er niet in ging? Soms heb je van die matchen dat je nog het deksel op de neus krijgt, maar daar wil ik nu niet op focussen.”

Vertonghen: “Laten zien dat er een ploeg staat”

“In AA Gent speelden we onze slechtste match qua intensiteit. Nu hebben we laten zien dat er een ploeg staat”, vertelt Jan Vertonghen. “We waren klaar om te vechten. Want Cercle is een lastige ploeg om tegen te spelen. Dat is een compliment. Bij 1-0 weet je dat het moeilijk blijft. We hadden die tweede goal echt nodig. Ons gebrek aan efficiëntie? We moeten vooral rustiger blijven voor doel. Maar deze zege is goed voor het groepsgevoel.”

Arnstad: “Ach, volgende keer scoor ik wel”

Kristian Arnstad (19) kwam op het middenveld in de ploeg, en speelde tegen Cercle een van z’n betere wedstrijden dit seizoen. Zijn laatste basisplaats in de competitie dateerde van begin februari tegen Oostende. “Onze eerste helft was echt goed”, analyseerde de Noor achteraf. “We creëerden veel kansen en hadden toen eigenlijk al vaker moeten scoren. Maar goed, we zijn gewonnen en dat is het belangrijkste. Onze prestatie voor rust is heel bemoedigend.”

De middenvelder eiste in de tweede helft een vrije trap op - met een aanloop á la Cristiano Ronaldo -, maar trof de bovenkant van de deklat. “Close”, zuchtte hij. “Ik hoopte dat hij net onder de lat zou passen. Ik oefen er veel op, en heb bij de nationale ploegen en jeugdploegen bij Anderlecht altijd vrije trappen genomen. Ach, volgende keer scoor ik wel.” (knipoogt) Anderlecht blijft zo in de running voor de top acht, al waarschuwt Arnstad: “We moeten nu niet op de feiten vooruit gaan lopen. Het is belangrijk elke keer naar de eerstvolgende wedstrijd te kijken, en niet verder. Eerst en vooral onze focus bewaren.”

Volledig scherm Arnstad. © Photo News

Muslic: “Verdiend voor Anderlecht, maar waarom geen penalty voor ons?”