Late transfers moeten Holzhauser bij Beerschot beter omringen: “Niet alleen afhangen van Rapha”

Belgisch voetbal Onze journalist Alain Ronsse groeide uit tot een vriend van Wilfried Van Moer: “Hij was niet uit op publieke belangstel­ling”

25 augustus Wilfried Van Moer heeft geen afscheid kunnen nemen. Geveld door een hersenbloeding met fatale afloop, gisteren omstreeks 16 uur. Hij is zich nooit bewust geweest van de leemte die hij achterlaat. Hij werd 76. Onze journalist Alain Ronsse neemt afscheid van zijn vriend. “De voorbije maanden en jaren gingen we samen naar uitvaartplechtigheden. En telkens liet Wilfried zich ontvallen: ‘De volgende keer zijn wij wellicht aan de beurt’. Zijn beurt is veel te vroeg, veel te plots gekomen.”