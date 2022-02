Lang en Club Brugge begrijpen he-le-maal niets van uitsluiting: “Rood voor Noa was écht belachelijk”

Jupiler Pro LeagueSlachtoffer van zijn eigen reputatie. Noa Lang kreeg in het slot rood omdat hij – dixit De Ketelaere – “het handje van de ref had vastgenomen”. Club Brugge reageert stomverbaasd op de beslissing van scheidsrechter Laforge, die Lang zo al voor de derde keer uitsloot.

“Wat doe ik dan, dat hij me rood geeft? Ga die beelden kijken, man.”

In de catacomben van Jan Breydel begreep Noa Lang er nog steeds he-le-maal niets van. Dat had hij iets eerder ook theatraal duidelijk gemaakt óp het veld. Verbijsterd liep-ie naar alles en iedereen. Verstomd dat ook hij diep in blessuretijd rood had gekregen, nadat Nicolas Laforge een tweede geel trok voor Balanta.

“Belachelijk”, zuchtte Alfred Schreuder. “Want op alle beelden zie je dat Noa helemaal niets doet. Die tweede gele voor Balanta was terecht, maar dat rood voor Noa was écht belachelijk.”

Te meer omdat op de beelden duidelijk te zien is hoe Clinton Mata even de arm van Laforge vastheeft, op het moment dat die naar zijn achterzak grijpt. Pas daarna komt Lang aanrennen en raakt daarbij ook lichtjes de ref. Laforge aarzelt evenwel niet en zwaait onmiddellijk een tweede keer met rood naar Lang. Ooggetuige Charles De Ketelaere: “Noa heeft niets gezegd, of zo. De uitleg was dat hij ‘het handje’ van de ref zou hebben aangeraakt. Het is heel jammer dat hij daarvoor uitgesloten wordt. Ik vind het echt een foute beslissing.”

Hans Vanaken ging niet veel later nog een stapje verder. “Ik verwacht dat iedereen die vanaf nu de ref aanraakt, meteen rood krijgt.”

Feit is dat Noa Lang zijn reputatie hem niet geholpen heeft. “Blijkbaar speelt dat mee, ja”, jammerde De Ketelaere. In de entourage van Lang gaan ze er niet alleen vanuit dat iemand anders dit keer nooit rood zou hebben gekregen, ze geloven zelfs dat het “iets persoonlijks” geworden is. De drie keren dat de Nederlander in België werd uitgesloten, was namelijk telkens Nicolas Laforge de scheidsrechter van dienst. Een klein jaar terug gaf hij Lang al twee keer (terecht) geel tegen Antwerp, voor enkele overtredingen. Eind 2021 tegen Cercle volgde een nieuwe dubbele bestraffing. Eerst voor protest, nadien – net na affluiten – voor een (cynische) opgestoken duim. En nu dus een rechtstreeks uitsluiting. “Ik denk dat het een misverstand is”, aldus Simon Mignolet. “Misschien dacht de ref dat hij hem een duw zou geven. Je moet daar ook een beetje door kunnen kijken, hé. Als je als scheidsrechter een beetje slim bent en de wedstrijd aanvoelt… Want het is zó gemakkelijk om op die manier rood te trekken.”

Gelukkig voor Lang en Club besliste het bondsparket vandaag om de flamboyante winger geen sanctie op te leggen. Hoe dan ook, komt dit nieuwe incident ongelegen voor Lang. Zijn laatste anderhalve maand is een aaneenschakeling van extra-sportieve verhalen. Rood tegen Cercle, tweede in de Gouden Schoen, geschorst tegen STVV, tegen Union bij de rust gewisseld, vervolgens opnieuw besmet geraakt met het coronavirus en bij zijn terugkeer dus wéér uitgesloten. Op die manier raken zijn twaalf doelpunten en acht assists ondergesneeuwd. Omzeggens iedereen zal dezer dagen weer zijn of haar mond vol hebben over zijn ‘maniertjes’, niet langer over zijn flitsen of over hoe goed hij wel kán voetballen.

Al negende rood voor Club

Door de uitsluitingen van Lang en Balanta zit Club dit seizoen al aan negen rode kaarten. Acht in de competitie en één in de beker – vorige week op AA Gent. De laatste keer dat Club zoveel keer rood incasseerde, is al meer dan tien jaar geleden. In het seizoen 2010-2011 zat blauw-zwart na 26 speeldagen ook aan negen stuks.

De hoofdrolspelers, naast Lang: Hendry en Nsoki. Ook zij zitten aan twee. Sobol, Van Der Brempt en Balanta vervolledigen het lijstje. Club is daarmee de ‘stoutste’ leerling van 1A. Beerschot zit aan zeven, de rest aan maximum vijf. “Die rode kaarten lopen een beetje gelijk met de resultaten”, weet Mignolet. “Als je verliest, is de frustratie altijd groter. Spijtig genoeg hoort dit erbij.”

Nog dit: door het tweede geel van Balanta – die er tegen Charleroi dus niet zal bij zijn – blijft de Colombiaan op één kaart van schorsing staan. De Ketelaere en Sobol met hem.

Maar eerst: de vordering van het Bondsparket.

En de uitleg van het Referee Department.

