Lamkel Zé scoort daags na excuses winning goal bij Antwerp-beloften

Belgisch voetbal Dierckx (Westerlo) na verplicht bezoek aan corona-afdeling: “Heftig om te zien hoeveel mensen er voor hun leven vechten”

5 januari Westerlo-speler Tuur Dierckx heeft vanochtend de corona-afdeling in het ziekenhuis van Geel bezocht. Die straf werd hem door zijn club opgelegd toen hij vorige maand betrapt werd als organisator van een lockdownfeestje en de flankaanvaller lijkt zijn lesje wel te hebben geleerd. “Wij als voetballers hebben een aantal privileges die heel veel gewone mensen op dit moment niet hebben. Die kunnen hun job niet uitvoeren, kunnen niet naar familie of vrienden. Wij kunnen dat meer omdat we een beetje in die bubbel zitten en dat geluk hebben. Daardoor staan we vaak niet dicht bij de realiteit en dat is iets dat we wel moeten beseffen. Ik heb dat zeker beseft (...) Het is wel heftig als je ziet hoeveel mensen er voor hun leven vechten en dan kunnen een aantal zaken absoluut niet door de beugel.”