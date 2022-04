"Laat het ons maar beslissen": scherprechters OHL en Cercle klaar om PO 1-kandidaten Gent en Antwerp het leven zuur te maken

Belgisch voetbalAntwerp, AA Gent en Anderlecht. Twee ploegen spelen play-off 1, eentje valt af. In die ratrace spelen OH Leuven en Cercle Brugge voor scherprechter, met beide nog duels tegen Antwerp en Gent op de planning. Wij legden ons oor te luister bij coaches Marc Brys en Dominik Thalhammer.

MARC BRYS

Ben je erin geslaagd de groep gemotiveerd te houden voor die laatste twee matchen?

“Laat ons eerlijk zijn: het zijn mooie affiches. Onze laatste thuiswedstrijd van het seizoen, thuis tegen Antwerp. En dan nog naar Gent, dat bijna alles aan het winnen is. Dat lijkt mij leuker dan naar Seraing af te zakken. Motivatie is er genoeg, we hebben ook nog de interne ambitie om hoger te eindigen dan vorig jaar (11). Sportmannen hebben een intrinsieke ambitie, een trainer die met een stok achter hen aan loopt is daarom niet per se nodig. Als je kinderen hebt, kan je er eens tegen roepen. Maar als je dat elke dag doet, heeft het geen effect meer. Ik spring er zuinig mee om.”

Leeft dat in de kleedkamer, die rol van scherprechter?

“Er zal zeker met Alexis (De Sart, die door Antwerp is uitgeleend aan OHL, red.) over gedold zijn. Hij staat nog onder contract bij Antwerp, en z'n broer speelt bij Gent. Bij Antwerp kreeg hij misschien te weinig kansen, en hij is nog onwetende over z'n toekomst. Dat telt allemaal als motivatie. Ik denk niet dat de spelers een gebrek aan motivatie gaan hebben, al moet ik altijd oppassen met zo’n uitspraken.”

Welk team ligt jullie het minst om tegen te spelen, Antwerp of Gent?

(denkt na) “Het zijn twee verschillende stijlen. Gent heeft heel heldere defensieve aandachtspunten, terwijl er bij Antwerp veel individueel talent aanwezig is. Dat maakt het altijd wat gevaarlijker. Er zit kapitaal bij Antwerp hé, laat ons eerlijk zijn. Dat is een uitdaging om er punten tegen te halen. Tegen een collectief kan je trachten iets tegenover te zetten, bij individuen is er altijd een gevaar dat loert. Bij Gent zit ook veel talent en scorend vermogen, gecombineerd met een duidelijke structuur. Dat is ook moeilijk neer te halen.

Wat lessen trek je uit die heenmatchen?

“Op Antwerp hebben we een goed resultaat behaald (2-2), en verdienden we misschien zelfs meer. We speelden daar echt goed. Ondertussen zijn ze gegroeid en kenden ze hoogtes en laagtes. Tegen Gent verloren we thuis 0-1. Ik vind dat zij daar op een onheuse manier hebben gespeeld. Ze scoorden op een afgeweken bal en stopten met voetballen. Dat was achteraf gezien de juiste strategie, maar ik vond het jammer. Je ziet: ik heb motivaties genoeg. We verdienden twee keer meer, en dat blijft knagen.”

Wie haalt play-off 1?

“Wat moet ik daarop zeggen? Ik mag ook niemand motiveren hé. (lacht) Anderlecht mag erbij zijn. Dat is weer een heel andere manier van voetballen. Ik wil eigenlijk geen keuze maken. Wie daar nu staat en nog meedingt, verdient het gewoon. Laat ze het maar uitvechten. Of laat ons het maar beslissen, dat zou leuk zijn.”

DOMINIK THALHAMMER

Ben je erin geslaagd de groep gemotiveerd te houden voor die laatste twee matchen?

“Wij hebben heel moeilijke dagen achter de rug, door het overlijden van onze doelman Miguel Van Damme. Veel jongens kenden hem goed, waren zijn vrienden en incasseerden dus een mokerslag toen we dinsdag het bericht kregen dat Miguel zijn lange strijd tegen leukemie had verloren. Als staf hebben we alles in het werk gesteld om professioneel met die moeilijke situatie om te gaan. Zondag tegen Gent zal de groep willen winnen voor Miguel. Sowieso zal het ons niet aan motivatie ontbreken. We hebben ook nog iets recht te zetten na het zware verlies in Charleroi, onze enige match waarin ik mijn team totaal niet herkende.”

Leeft dat in de kleedkamer, die rol van scherprechter?

“Wij willen uiteraard onze sportieve plicht nakomen, maar voor het overige zijn mijn spelers daar niet echt mee bezig. Daarvoor is de impact van het overlijden van een ploegmaat en vriend gewoon té groot.”

Welk team ligt jullie het minst om tegen te spelen, Antwerp of Gent?

“Moeilijk te zeggen. De analyse van Antwerp hebben we trouwens nog niet gemaakt, onze focus ligt nu volledig op de wedstrijd van zondag. AA Gent is een ploeg met bijzonder veel offensieve kwaliteit, een ploeg die het de voorbije weken uitstekend deed. Antwerp heb ik vorig seizoen met LASK in de Europa League bekampt, maar die ploeg onderging sindsdien een gedaanteverwisseling na het vertrek van enkele vitale pionnen en de komst van een andere coach.”

Wat lessen trek je uit de heenmatchen?

“Ik was nog geen coach van Cercle toen mijn spelers zowel in Gent als tegen Antwerp verloren. Cercle Brugge speelde toen op een andere manier dan nu het geval is.”

Wie haalt play-off 1?

“Dat zal voor een stuk door ons mee bepaald worden, vraag me echter niet om voorspellingen te doen. Wij hebben gewonnen tegen Club Brugge en in Anderlecht, en we gaan nu nog proberen zowel Gent als Antwerp drie punten afhandig te maken. Maar wie uiteindelijk de top-vier zullen halen maakt daarbij onze zaak niet.”

