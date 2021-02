L’amour toujours: Carcela verlengt met één jaar bij Standard

AA Gent Vanhaeze­brou­ck geeft “arbitrage­fou­ten” een plaats: “Zonder VAR is het nog erger”

10 februari Hein Vanhaezebrouck ventileerde na de match tegen Eupen zijn onvrede met twee beslissende arbitrale fouten, die AA Gent twee punten kostten. “Er was ongenoegen, ook de dag erna”, zegt hij drie dagen later. “Maar intussen hebben we dat alweer geplaatst en hopen wij vooral dat andere mensen er het nodige mee doen. Dat is niet aan ons. Ze hadden beter toegegeven dat er fouten gemaakt zijn, dat is ook menselijk. Dan had iedereen daar vrede mee kunnen nemen.”