Kylian Hazard promoveert onder oog familieleden: “Het zijn mooie weken. Eden, Thorgan en ik vierden alledrie een trofee”

De Belgische eerste klasse telt volgend seizoen weer een Hazard: jongere broer Kylian ‘ontplofte’ in de promotieplay-offs met zes goals en zeven assists. Hij mocht met recht en reden uit de bol gaan in het titelfeest : “Ik hoop volgend seizoen op dit elan door te gaan.”

KIJK. Kylian Hazard krijgt champagnedouche tijdens interview

Le nouveau Kylian Hazard est arrivé, zo lijkt het wel. Bij vele van zijn clubs was hij niet altijd een vaste waarde - ook in de reguliere competitie dit seizoen met RWDM pendelde hij tussen bank en basis - maar in de promotieplay-offs stond hij steeds aan de aftrap en drukte hij met opvallend sterke statistieken zijn stempel. “Maar ik ben geen ‘nieuwe’ Hazard”, zegt Kylian Hazard: “Ik heb altijd mijn kwaliteiten gekend. Ik heb geluk dat alles in de juiste plooi viel in de play-offs. En ik ben tevreden dat ik het team geholpen heb om kampioen te spelen. Ik hoop op dat elan volgend seizoen voort te gaan.”

Volledig scherm De pret kon niet op bij Kylian Hazard bij de titelviering. © Laurie Dieffembacq / BELGA

Kylian Hazard kijkt benieuwd uit naar de rol die RWDM kan spelen in de hoogste klasse: “We gaan om in eerste klasse te blijven en zo hoog mogelijk proberen te eindigen. We willen bewijzen dat we een goede ploeg hebben. Ik ken al een beetje eerste klasse, en hoop mijn ervaring aan te wenden. We moeten ervan genieten en vanaf de start van het seizoen hard werken.”

De familie van Kylian Hazard was met onder meer papa Thierry, mama Carine en zijn broers Thorgan en Ethan zaterdagavond ruim vertegenwoordigd in het Edmond Machtensstadion van RWDM. Eden Hazard stond op hetzelfde moment verrassend aan de aftrap met Real Madrid en speelde een uur mee in de competitiewedstrijd tegen Getafe. “Ik had het vernomen dat hij een speelkans gekregen had, ik ga de match zeker eens bekijken”, aldus Kylian Hazard.

De drie voetbalbroers hebben alvast mooie weken beleefd: “We wonnen nu alledrie een trofee dit seizoen. Thorgan de beker in Nederland met PSV, Eden de Spaanse beker, en ik de titel met RWDM. C’est super chouette. We zijn gelukkig. We hopen nog meer trofeeën te winnen.”

Volledig scherm Kylian Hazard in duel met Amando Lapage van de Anderlecht Futures tijdens de titelmatch. © Laurie Dieffembacq / BELGA