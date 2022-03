Kylian Hazard (26) herlanceert zijn profcarrière bij RWDM: “Ik heb kwaliteiten voor de Belgische top of hoger”

Voetbal “Legends Game” voor Deschacht en De fauw op paasmaan­dag in Waregem

Door corona kregen zowel Davy De fauw in 2020 als Olivier Deschacht in 2021 niet het afscheid waar ze van hadden gedroomd, maar daar komt met wat vertraging straks verandering in. Op paasmaandag 18 april wordt om 15.00 uur in de Elindus Arena van Zulte Waregem een “Legends Game” georganiseerd, waarin beiden met een aantal vrienden en (ex-)collega’s het tegen elkaar zullen opnemen.

