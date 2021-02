KVM-eigenaar Dieter Penninckx weggestemd uit bestuur van de club

Het belangrijkste agendapunt op de buitengewone Algemene Vergadering van vanavond was de positie van Dieter Penninckx binnen de Raad van Bestuur. Die was al langere tijd onhoudbaar nadat de Mechelaar in een juridische en financiële storm belandde na het faillissement van zijn modegroep FNG. Penninckx wordt in een gerechtelijk onderzoek verdacht van financiële fraude en werd zelfs gedurende een maand opgesloten in de gevangenis na het schenden van zijn voorwaarden.