KV Oostende viert op veld van Antwerp: “De mooiste zege van het seizoen”

Uitstekende wedstrijd van KV Oostende op de Bosuil… en eindelijk ook de beloning op bezoek bij een topclub. De kustploeg was baas in Deurne Noord en pakte deze keer de volle buit waar ze dat ook verdiende: “Deze zege is niet gestolen”, aldus Bataille. “Jammer dat we niet beter hebben afgewerkt of het had 1-4 kunnen zijn. We hebben gedomineerd en kregen kansen - vandaag toonden we dat we een plaatsje in de play-offs waard zijn. Dit was de mooiste zege van het seizoen. Op Antwerp is het nooit makkelijk en bovendien hebben we een achterstand weggewerkt”.