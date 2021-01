KV Oostende toont zich het handigst op sneeuwtapijt en zet zich in de stand naast Anderlecht

Jupiler Pro LeagueTwee sneeuwballen van Junior Sakala maakten het verschil. Eerst haakte hij zich fraai naast zijn bewaker om in te schieten, na de pauze kreeg hij zijn achtste van het seizoen op een presenteerblaadje van Kortrijk-doelman Ilic. Zo won KV Oostende verdiend in een ondermaatse wedstrijd die omwille van de sneeuwlaag weinig met voetbal te maken had. Het brengt de kustploeg wel naast Anderlecht in de stand.

Sneeuwbuien van west naar oost, dat begint dan in Oostende en dat was aan het veld in de Diaz Arena ook te zien. Een sneeuwlaag bedekte de mat en dan denk je: kan dat nog in 2021? Wat met de licentievoorwaarden?

Die zeggen dat je het veld moet kunnen ontdooien. KV Oostende heeft evenwel niet geïnvesteerd in veldverwarming, heeft ergens nog wel een zeil liggen dat het terrein kan overdekken, maar haalde het niet boven en kuiste zoals in het provinciaal voetbal alleen de lijnen en het doelgebied bloot.

“Dit is voetbal van in mijn tijd, niet meer van nu,” sakkerde Yves Vanderhaeghe al voor de aftrap. Toen Sakala vrij vroeg Oostende op voorsprong bracht, mopperde de Kortrijkse coach ongetwijfeld nog feller.

Dit was weer de tijd van de rode kalklijnen en de oranje ballen en dan zie je jongens van het soort Skulason (uit IJsland) en Makarenko (uit Oekraïne) het best omgaan met de hinderende sneeuw.

Let wel: ook Fashion Sakala kon er wat van. Toen Hjulsager een vrijschop verstuurde en Hendry doorkopte, haakte de Zambiaan zich vlot voorbij Golubovic om in te schieten.

Aan de overkant stond Bram Castro voor het eerst dit seizoen in de goal. Titularisdoelman Hubert bleef immers net als verdediger Theate, en ook Capon en Marquet thuis met Covid. Castro kreeg amper wat te plukken, want Kortrijk versierde weinig met diepe ballen.

Eén keer tikte Gueye knap door voor Oostendenaar Jonckheere – die Van Der Bruggen verving, want die is met zijn gedachten al bij Cercle – maar de sneeuw (weer die sneeuw, Yves!) remde de bal af.

Voor de pauze was het KVO dat nog eens dicht bij een doelpunt kwam toen Skulason die Theate behoorlijk verving, een vrije trap tegen de doellat kogelde. Erna zakte het niveau – met alle begrip – nog lager.

Vanderhaeghe stuurde op het uur Teddy Chevalier de sneeuwmat op. KVK kreeg geen tijd om de wissel te benutten want achterin blunderde Marko Ilic als een beginner. Hines-Ike gaf hem een vervelende terugspeelbal achter de rug, de keeper wou even Sakala uitkappen, verslikte zich en zag hoe de Zambiaan de bal vrolijk over de doellijn trapte. Zo klim je op de sneeuwscooter naast Anderlecht.

Er was nog wel een appendix. Gueye ging over het been, kreeg een strafschop mee, wou die per se zelf trappen maar met vereende kracht konden zijn maats hem toch overtuigen de bal aan Derijck te laten. De nieuwe captain trapte beheerst maar tevergeefs binnen. KVK zal ongetwijfeld nog wel even blijven klagen over de sneeuwtoestanden in Oostende.

