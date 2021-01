KV Oostende toont zich het handigst op sneeuwtapijt en stuurt Kortrijk puntenloos huiswaarts

Jupiler Pro League Eu­pen-Anderlecht, ofwel een duel tussen habitués van late tegentref­fers

14 januari Meteovista voorspelt min 4 morgenavond ‘Am Kehrweg’. Bij die temperatuur riskeer je niet in slaap te vallen. Best zo, want Eupen en Anderlecht zijn habitués in het incasseren van doelpunten in de slotfases van hun wedstrijden. 12 voor Eupen, 13 voor Anderlecht. Valt de beslissing ook nu weer op de valreep? Levert het een winnaar op of wordt het een 10de gelijkspel voor Eupen en een 9de voor Anderlecht?