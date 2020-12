KV Oostende smeert OH Leuven tweede nederlaag op rij aan

Jupiler Pro LeagueOostende won op het veld van OHL een boeiende wedstrijd tussen twee teams die voluit voor de drie punten gingen. De West-Vamingen zetten in de tweede helft een 1-0-achterstand op in een 1-2- overwinning eindigen het kalenderjaar met een knappe 6 op 9. OH Leuven blijft steken op een 1 op 9 en ziet zijn top-vier-plaats in het gedrang komen.

OHL wou na een 1 6 zijn vierde plaats in de stand consolideren met een driepunter tegen Oostende, dan met een 6 op 9 naar Leuven was afgezakt. Bij de bezoekers was Sakala paraat en kwamen in vergelijking met de met 2-1 verloren wedstrijd in Anderlecht ook Vandendriessche en Tanghe aan de aftrap. McGeehon aat een schorsingsdag uit. Twee wissels bij OH in vergelijking met de met 1-2 verloren wedstrijd van vorige week tegen KV Mechelen: Kotysch voor Raemaekers en Malinov voor Maertens.

Oostende startte het sterkst in wat een intense en boeiende eerste helft zou worden tussen twee ploegen die voluit voor de drie punten gingen. Een voorzet van Vandendriessche likte de deklat, Bataille en Hjulsager trapten vanop afstand binnen het bereik van doelman Romo. Na 20 minuten kwam OHL beter in de wedstrijd. Twee pogingen van Sowah gingen nipt naast. Dan weer gevaar aan de overzijde. Een afgeweken trap van Hjulsager ging nipt naast, Thaete liet een open kopbalkans onbenut.

Volledig scherm © Photo News

Geen 0-1, even later, in minuut 35, wel 1-0. OHL zette een knappe aanval op, De Norre bediende Malinov, de Bulgaar draaide zich vrij en knalde de bal laag in de kortste hoek. Die van Oostende lieten het niet aan hun hart komen: Sakala knalde nipt naast. Ook OHL bleef ervoor gaan, een kopbal van Ngawa viel op het dak van het doel.

Geen 0-2, ook niet begin tweede helft, want Henry liet, vrijgespeeld door Mercier, een reuzenkans liggen. Hij liftte de bal over de doelman, maar naast de goal. Het brak OHL zuur rop, want net voor het uur liep Theate zich slim vrij bij een hoekschop van D’Arpino en kopte de gelijkmaker binnen. Beide teams bleven voluit voor de twee punten gaan. Mercier dwong Hubert tot een redding. OHL nam zijn momenten niet, Oostende wel: balverlies Malinov, Sakala naar Gueye en via het been van

Ngawa caprioleerde de bal in de verste hoek: 1-2. OHL was van slag. Marc Brys bracht met Maertens en Tamari twee frisse krachten in, maar Oostende hield de wedstrijd onder controle. Sakala liet nog de 1-3 liggen, Hubert hield de ingevallen Tamari van de 2-2.

Volledig scherm Makhtar Gueye © BELGA

Ben jij de grootste voetbalkenner van het land? Bewijs het in ons online voetbalspel ‘De Gouden 11' en maak kans op talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden 11 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.