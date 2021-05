KV Oostende kent geen problemen met Standard en sluit seizoen in schoonheid af

“Simply the best.” Tina Turner schalde door Sclessin. Het applaus van het Standard-bestuur en de ploegmaats was gemeend. De 41-jarige Jean-François Gillet nam vanavond afscheid als profvoetballer na een mooie carrière.Jarenlang gevoetbald in Italië, Rode Duivel geweest, afgesloten bij de club van zijn hart in Luik. Volgend seizoen wordt hij keeperstrainer bij de Rouches.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Leye speelde zonder onder meer Mehdi Carcela, Selim Amallah, Maxime Lestienne en een resem geblesseerden. De jeugd kreeg zijn kans. Het werd een open wedstrijd op Sclessin, met twee ploegen die vrijuit hun kans gingen in hun laatste wedstrijd van het seizoen. Oostende kwam al snel op voorsprong na een leuke aanval - Vandendriessche werkte uitstekend af.

Volledig scherm © Photo News

Lang bleef die 0-1 niet staan. Siquet speelde diep tot bij Balikwisha. De perfecte aanname, de perfecte afwerking. Aan de overkant redde Gillet knap op een knal van Ndicka. Dat allemaal in het eerste kwartier. Waarna het niveau enigszins daalde. De kustploeg kreeg nog één kans. Bätzner omzeilde Gillet, Ngoy bracht redding op de lijn - de jonge verdediger maakte zijn debuut bij Standard en deed het uitstekende. Hij was de beste Luikenaar.

Na de rust was het opnieuw Oostende dat snel scoorde. Gillet liet zich door Boonen verrassen in de korte hoek. Tien minuten later maakte Vandendriessche er 1-3 van. Boeken toe.

Standard kon nog amper dreigen. Gavory schoot voorlangs, Tapsoba deed dat in de handen van Hubert. Veel goede wil, te weinig kwaliteit. Verdiende zege voor Oostende dat zijn seizoen op een mooie manier afsluit. In Luik is er werk aan de winkel.

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.